الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسطول الصمود يعلن انقطاع الاتصال مع بعض السفن ويطالب حكومات العالم بالتحرك (فيديو)

أحد أفراد أسطول الصمود
أحد أفراد أسطول الصمود يحاول التواصل مع السفن، فيتو

أعلن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، اليوم الخميس، انقطاع الاتصال مع عدد من سفن الأسطول، متهمًا إسرائيل بالاعتداء على بعض السفن، مؤكدًا إصراره على مواصلة الإبحار نحو غزة.


واشتكى أسطول الصمود، في بيان له، من أن البحرية الإسرائيلية تستخدم العنف ضد سفن الأسطول، وأنها عمدت لاستخدام مدافع المياه ضد عدد من السفن.

ولفت إلى أن "حكومة الاحتلال حاولت تخويف الأسطول عبر الراديو، مهددة بإيقاف ومصادرة السفن إذا واصلت نحو غزة".


وجاء في البيان: "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم العنف ضد سفننا ويصدم عمدًا إحدى السفن ويستخدم مدافع المياه ويتعامل بقسوة مع المعتقلين المسالمين من 50 دولة حول العالم".

وأضاف البيان: "على حكومات العالم أن تتحرك كما بدأت الشعوب تنتفض غضبًا في عواصم العالم القصة كلها هي غزة.. كسر الحصار ووقف الإبادة وفرض ممر بحري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصمود أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة سفن الأسطول البحرية الاسرائيلية

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads