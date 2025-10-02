أسطول الصمود يعلن انقطاع الاتصال مع بعض السفن ويطالب حكومات العالم بالتحرك (فيديو)

أعلن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، اليوم الخميس، انقطاع الاتصال مع عدد من سفن الأسطول، متهمًا إسرائيل بالاعتداء على بعض السفن، مؤكدًا إصراره على مواصلة الإبحار نحو غزة.



واشتكى أسطول الصمود، في بيان له، من أن البحرية الإسرائيلية تستخدم العنف ضد سفن الأسطول، وأنها عمدت لاستخدام مدافع المياه ضد عدد من السفن.

ولفت إلى أن "حكومة الاحتلال حاولت تخويف الأسطول عبر الراديو، مهددة بإيقاف ومصادرة السفن إذا واصلت نحو غزة".

هذا الفيديو قبل اقتحام الاحتلال سفينة ألما

رد الناشط تياغو بحزم: نحن مهمة إنسانية سلمية وغير عنيفة رحلتنا قانونية بموجب القانون الدولي.



"نحن نحمل الطعام والمساعدات والملابس والمياه… pic.twitter.com/hoseXSvhxg — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 1, 2025



وجاء في البيان: "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم العنف ضد سفننا ويصدم عمدًا إحدى السفن ويستخدم مدافع المياه ويتعامل بقسوة مع المعتقلين المسالمين من 50 دولة حول العالم".

وأضاف البيان: "على حكومات العالم أن تتحرك كما بدأت الشعوب تنتفض غضبًا في عواصم العالم القصة كلها هي غزة.. كسر الحصار ووقف الإبادة وفرض ممر بحري".

