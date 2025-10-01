فرنسا تدعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على اتصال مباشر مع السلطات الإسرائيلية لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود، وذلك لدى وصولهم إلى الموانئ الإسرائيلية بعد اعتراض السفن.

دعوة لضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود

من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن بلاده تدعو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية، مؤكدًا متابعة باريس لتطورات الموقف عن قرب.

البحرية الإسرائيلية تعترض أول سفينتين من أسطول الصمود قبل وصولهما شواطئ غزة

وأعلنت مصادر رسمية أن البحرية الإسرائيلية اعترضت أولى السفن من أسطول الصمود، وهما سفينتا ألما وسيروس، في مياه البحر المتوسط أثناء توجههما نحو سواحل قطاع غزة.

تحذير مسبق من البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود



وأفادت التقارير أن البحرية الإسرائيلية حذرت السفينة ألما من مغبة الاستمرار في الإبحار نحو غزة، قبل أن يتم اعتراضها وإجبارها على التوقف أو تغيير مسارها.

