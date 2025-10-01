الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

خارجية الاحتلال: إيقاف عدد من سفن أسطول الصمود ونقل المشاركين لميناء إسرائيلي

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أنها أوقفت عددًا من سفن أسطول الصمود المتجهة إلى قطاع غزة، وتم نقل المشاركين على متنها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.

 

إجراءات أمنية بشأن المشاركين في أسطول الصمود

وأشارت الوزارة إلى أن العملية جرت وفق "إجراءات أمنية محددة"، مؤكدة أن السلطات المختصة تتولى حاليًا التعامل مع الركاب والتأكد من هوياتهم.

يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات الاعتراض نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد سفن أسطول الصمود، الذي يهدف إلى نقل مساعدات إنسانية إلى غزة في ظل الحصار المفروض على القطاع.

 

دعوة لضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود 

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على اتصال مباشر مع السلطات الإسرائيلية لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها المشاركين في أسطول الصمود، وذلك لدى وصولهم إلى الموانئ الإسرائيلية بعد اعتراض السفن.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن بلاده تدعو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية، مؤكدًا متابعة باريس لتطورات الموقف عن قرب.

