البحرية الإسرائيلية تعترض أول سفينتين من أسطول الصمود قبل وصولهما شواطئ غزة

أعلنت مصادر رسمية أن البحرية الإسرائيلية اعترضت أولى السفن من أسطول الصمود، وهما سفينتا ألما وسيروس، في مياه البحر المتوسط أثناء توجههما نحو سواحل قطاع غزة.

تحذير مسبق من البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود

وأفادت التقارير أن البحرية الإسرائيلية حذرت السفينة ألما من مغبة الاستمرار في الإبحار نحو غزة، قبل أن يتم اعتراضها وإجبارها على التوقف أو تغيير مسارها.

مساعدات إنسانية ومؤن للفلسطينيين 

أسطول الصمود يضم مجموعة من السفن المدنية التي تحمل مساعدات إنسانية ومؤن للفلسطينيين في غزة، ويعتبر جزءًا من جهود دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع دون تصعيد عسكري.

ومن المتوقع أن يثير الاعتراض الإسرائيلي ردود فعل دبلوماسية بين الأطراف الدولية، وسط دعوات لاحترام القانون الدولي وضمان سلامة السفن وركابها.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

البحرية الاسرائيلية أسطول الصمود الفلسطينيين إسرائيل غزة مياه البحر المتوسط

