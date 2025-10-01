القناة 13: البحرية الإسرائيلية تواصل السيطرة على أسطول الصمود حتى الخميس

ذكرت القناة الإسرائيلية 13 نقلًا عن مصادر أمنية أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستستمر حتى يوم الخميس، في إطار خطة إسرائيلية لمنع وصول السفن المشاركة إلى سواحل قطاع غزة.

تفاصيل العملية ضد أسطول الصمود

وأشارت المصادر إلى أن البحرية الإسرائيلية تعتزم اعتراض بقية السفن تباعًا، بعد أن تمكنت من اعتراض سفينتي ألما وسيروس في وقت سابق، محذرة باقي المشاركين من محاولة كسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وأعلنت مصادر رسمية أن البحرية الإسرائيلية اعترضت أولى السفن من أسطول الصمود، وهما سفينتا ألما وسيروس، في مياه البحر المتوسط أثناء توجههما نحو سواحل قطاع غزة.

تحذير مسبق من البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود



وأفادت التقارير أن البحرية الإسرائيلية حذرت السفينة ألما من مغبة الاستمرار في الإبحار نحو غزة، قبل أن يتم اعتراضها وإجبارها على التوقف أو تغيير مسارها.

مساعدات إغاثية للمدنيين في غزة

يأتي هذا التطور وسط متابعة دولية مكثفة لخط سير الأسطول، في وقت تؤكد فيه منظمات إنسانية أن السفن تحمل مساعدات إغاثية للمدنيين في غزة، بينما تصر إسرائيل على اعتبارها تهديدًا أمنيًا.

