التشكيل الرسمي لمباراة دورتموند ضد أتليتك بلباو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن نيكو كوفاتش وفالفيردي التشكيل الرسمي لفريقيهما لمباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد أتليتك بلباو

وتُقام مباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «سيجنا أيدونا بارك»، مباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم

يدخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام أتليتك بلباو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

وسط الميدان: رييرسون- سابيتزر- تشوكوميكا- سيفنسون.

خط الهجوم: كريم أديمي- سيرهو غيراسي- جوب بيلينجهام.

تشكيل أتلتيك بيلباو اليوم

فيما يدخل أتليتك بلباو الإسباني مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

الحارس الأساسي: يوناي سيمون.

الدفاع: جوروسابيل- باريديس- فيفيان- إينيجو.

خط الوسط: ميكيل- نافارو- مورا.

الهجوم: إيناكي ويليامز- مروان- جوميز.

