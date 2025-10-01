إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على بنيامين نتنياهو وفرض عليه الاتفاق المتعلق بغزة.

موقف نتنياهو من خطة ترامب

أوضح باراك أن نتنياهو، رغم قبوله المبدئي بالخطة تحت الضغط، سيحاول لاحقًا إفشالها بوسائل مختلفة، في إشارة إلى رفضه الالتزام الكامل بالتصور الأمريكي.

جدل داخلي في إسرائيل بشأن خطة ترامب

تأتي تصريحات باراك وسط جدل داخلي في إسرائيل حول التجاوب مع الخطة الأمريكية، وبينما ترى المعارضة أن نتنياهو يُناور سياسيًا، يتمسك الأخير بخطاب "الأمن أولًا" لكسب دعم الشارع.

يشير مراقبون إلى أن موقف نتنياهو قد يضع العلاقات مع واشنطن أمام اختبار صعب، خاصة إذا تراجعت حكومته عن التزاماتها تجاه الخطة.

وذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتوقف عن دعمه إذا رفض الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة.

شرط ترامب لاستمرار دعمه لإسرائيل

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل مرهون بمدى التجاوب مع الرؤية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

توترات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو، وقد تفتح الباب أمام توترات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إذا تمسكت الحكومة الإسرائيلية برفضها.

