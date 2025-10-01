الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على بنيامين نتنياهو وفرض عليه الاتفاق المتعلق بغزة.

 

موقف نتنياهو من خطة ترامب 

أوضح باراك أن نتنياهو، رغم قبوله المبدئي بالخطة تحت الضغط، سيحاول لاحقًا إفشالها بوسائل مختلفة، في إشارة إلى رفضه الالتزام الكامل بالتصور الأمريكي.

 

جدل داخلي في إسرائيل بشأن خطة ترامب

تأتي تصريحات باراك وسط جدل داخلي في إسرائيل حول التجاوب مع الخطة الأمريكية، وبينما ترى المعارضة أن نتنياهو يُناور سياسيًا، يتمسك الأخير بخطاب "الأمن أولًا" لكسب دعم الشارع.

يشير مراقبون إلى أن موقف نتنياهو قد يضع العلاقات مع واشنطن أمام اختبار صعب، خاصة إذا تراجعت حكومته عن التزاماتها تجاه الخطة.

وذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتوقف عن دعمه إذا رفض الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة.

 

شرط ترامب لاستمرار دعمه لإسرائيل

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل مرهون بمدى التجاوب مع الرؤية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

 

توترات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو، وقد تفتح الباب أمام توترات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إذا تمسكت الحكومة الإسرائيلية برفضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيهود باراك نتنياهو ترامب خطة ترامب غزة إسرائيل

مواد متعلقة

أكسيوس: ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

مصدر قريب من حماس: الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة ترامب

ترامب يوقع مرسوما يعتبر أي هجوم على قطر تهديد مباشر للأمن الأمريكي

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

الأكثر قراءة

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads