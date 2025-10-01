الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل يوفنتوس لمباراة فياريال في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

أعلن الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس أمام فياريال

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: بيير كالولو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: كامبياسو، ويستون ماكيني، لوكاتيلي، كابال.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرز، يلديز كينان، جوناثان ديفيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فياريال الاسباني يوفنتوس الإيطالي يوفنتوس فياريال دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

تشكيل آرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيل موقعة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا بـ10 لاعبين يتعادل مع يوفنتوس 1/1 في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

العرب وخطة ترامب

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads