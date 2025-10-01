استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم بمكتبه، الطفل حسن حسام المغربي ووالده، وذلك فور ورود معلومة إلى مكتبه بشأن مشكلة صحية يواجهها الطفل.

محافظ شمال سيناء يلتقي الطفل حسن المغربي ويوجه بسرعة حل مشكلته

واستمع المحافظ إلى تفاصيل المشكلة بشكل مباشر، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل فوري، مع التأكيد على متابعته الشخصية حتى يتم التنفيذ الكامل للحل.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أن الطفل حسن حسام المغربي ناشد محافظ شمال سيناء لتسهيل علاجه من المرض المزمن والموافقة على الطلب المقدم منه لتوفير كشك له ولأسرته ليكون مصدر دخل لهم للصرف على علاجه.





وفي سياق متصل، التقى المحافظ بمكتبه أحد المواطنين واستمع إلى مطالبها وشكواها بحضور وكيل وزارة الصحة، ووجّه بسرعة بحث الطلبات والعمل على حلها دون تأخير، مشددًا على أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تذليل العقبات.

