الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي الطفل حسن المغربي ويوجه بسرعة حل مشكلته

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم بمكتبه، الطفل حسن حسام المغربي ووالده، وذلك فور ورود معلومة إلى مكتبه بشأن مشكلة صحية يواجهها الطفل.

 

محافظ شمال سيناء يلتقي الطفل حسن المغربي ويوجه بسرعة حل مشكلته

 

 واستمع المحافظ إلى تفاصيل المشكلة بشكل مباشر، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل فوري، مع التأكيد على متابعته الشخصية حتى يتم التنفيذ الكامل للحل.

 

وأعلنت محافظة شمال سيناء أن الطفل حسن حسام المغربي ناشد محافظ شمال سيناء لتسهيل علاجه من المرض المزمن والموافقة على الطلب المقدم منه لتوفير كشك له ولأسرته ليكون مصدر دخل لهم للصرف على علاجه.


 

وزير البترول يتفقد موقع شركة برينكو بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يسلم الأوراق الثبوتية لعدد من أهالي نجع شيبانة والمهدية

وفي سياق متصل، التقى المحافظ بمكتبه أحد المواطنين واستمع إلى مطالبها وشكواها بحضور وكيل وزارة الصحة، ووجّه بسرعة بحث الطلبات والعمل على حلها دون تأخير، مشددًا على أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تذليل العقبات.

