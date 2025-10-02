تنفيذ 71 ألف شقة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بأكتوبر الجديدة

استقبل المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات ويرافقه المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وجاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علاء الدين شبيب نائب رئيس الجهاز للاسكان، مجدي سالم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية نائب رئيس الجهاز، المهندسة أمل ممدوح نائب رئيس الجهاز للمشروعات، المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للمرافق والتنمية ومعاوني رئيس الجهاز والادارات المعنية.

في أولي جولاته بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تفقد مشروعات سكن لكل المصريين محور الإسكان الإجتماعي محدودي الدخل المرحلة الثالثة والخامسة والسادسة والإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار قطاع (أ، ب، ج) بعدد 71016 وحدة سكنية وشدد علي سرعة الانتهاء من خطة تسليم الوحدات لحاجزيها وتكثيف الأعمال ودفع معدلات التنفيذ وكذلك تفقد الخدمات الجاري تنفيذها بالمشروع ومنها النادي الإجتماعي بالقطاع (أ).

وأوصى بسرعة تشغيل النادي الاجتماعي والاستفادة به لخدمة السكان وتشغيل كافة الخدمات والاهتمام بتطوير محاور الطرق الرئيسية والميادين بمنطقة غرب المطار.

كما شدد على أعمال النظافة وإزالة الاشغالات اولا بأول للمحافظة علي المظهر الحضاري لتنمية المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح المجتمع مع تعزيز الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والمواصلات.

