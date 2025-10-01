الإسكان تؤكد سرعة إنهاء إجراءات طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة، وضمان التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني المخطط، والتركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف، وتذليل أي عقبات لتحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق المواطنين ومقتضيات التنمية الشاملة.

سياسات التعامل مع الأراضي المضافة

وفي هذا الإطار، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية اجتماعين للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، بمقري جهاز مدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المعنية بهذا الملف الحيوي.

وتم مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق ولاية مدينتي العبور الجديدة، والشروق، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية، وذلك بهدف وضع آليات عملية تضمن الإسراع في إنهاء الإجراءات مع حفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

كما تم استعراض نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة، وخطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق (مياه – صرف صحي – طرق)، والمعوقات الميدانية التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحلول، مع التركيز على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.