الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تؤكد سرعة إنهاء إجراءات طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة، وضمان التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني المخطط، والتركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف، وتذليل أي عقبات لتحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق المواطنين ومقتضيات التنمية الشاملة.

 

سياسات التعامل مع الأراضي المضافة

وفي هذا الإطار، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية اجتماعين للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، بمقري جهاز مدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المعنية بهذا الملف الحيوي.

وتم مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق ولاية مدينتي العبور الجديدة، والشروق، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية، وذلك بهدف وضع آليات عملية تضمن الإسراع في إنهاء الإجراءات مع حفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

كما تم استعراض نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة، وخطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق (مياه – صرف صحي – طرق)، والمعوقات الميدانية التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحلول، مع التركيز على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة

مواد متعلقة

وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان والخدمات بالعبور الجديدة

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في منام المتزوجة وعلاقته بزيادة الرزق

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads