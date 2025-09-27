ألمانيا توسع صلاحيات الجيش لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة

يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إلى توسيع صلاحيات الجيش الألماني لدرء التهديد المتزايد لتحليق طائرات دون طيار، على نحو مخالف للقانون.

وقال الوزير لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "أريد إدراج نص صريح في قانون أمن الطيران، يتيح للجيش الألماني تقديم مساعدة إدارية للشرطة داخل البلاد، خاصة في التصدي للطائرات دون طيار".

كما كشف الوزير خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في تكنولوجيا الطائرات دون طيار يربط الحكومة الألمانية بالولايات والجيش.

وأكد متحدث باسم الوزارة، ردًا على استفسار، مناقشات لإصلاح قانون الشرطة الاتحادية، وتعديل قانون أمن الطيران، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن الإجراءات التشريعية المنتظرة.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تتيح الخطط التشريعية مستقبلًا تدخل القوات المسلحة إذا شكلت طائرة دون طيار، تهديدًا خطيرًا وكان ذلك السبيل الوحيد لتفادي حادث جسيم.

وأقرت الحكومة الألمانية بالفعل في يناير تعديلًا مماثلًا لقانون أمن الطيران، يسمح للقوات المسلحة باستخدام "القوة العسكرية ضد الطائرات دون طيار"، لكن التعديل لم يمر بسبب إجراء انتخابات عامة مبكرة.

