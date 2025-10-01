الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

رويترز: ألمانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة حماس

أعلن المدعون الفيدراليون الألمان عن اعتقال ثلاثة أشخاص في العاصمة الألمانية برلين، يشتبه في انتمائهم لحركة حماس.

 

التهم الموجهة للمنتمين لحركة حماس 

بحسب بيان النيابة، فإن الموقوفين يُشتبه في أنهم كانوا بصدد التحضير لأعمال عنف خطيرة داخل ألمانيا، ما دفع السلطات للتحرك الفوري.

 

التشديدات الألمانية ضد الجماعات المصنفة كإرهابية

تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في ألمانيا ضد أي أنشطة مرتبطة بالجماعات المصنفة إرهابية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

لم يكشف المدعون بعد عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأعمال التي كان يجري التحضير لها، بينما يُتوقع أن يُعرض المتهمون على القضاء للنظر في إجراءات الحبس الاحتياطي والتحقيقات الموسعة.

وأعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن استعداد بلاده لدعم تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لكنه رأى في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت اليوم الأربعاء أن الخطة لا يمكن تنفيذها على الفور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك العديد من الأسئلة الملحة بشأن كيفية عمل الخطة، بما في ذلك كيفية حكم غزة في المستقبل، وكيفية ضمان الأمن، وكيفية استعادة المساعدات الإنسانية، وكيفية تنظيم إعادة الإعمار.

