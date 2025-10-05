وكيل التعليم بالشرقية يتفقد مدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية غرب الزقازيق  

أجرى محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية، زيارة مفاجئة لمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وخلال جولته، ناقش "رمضان" الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية، مشددًا على أهمية تفعيل دور الإشراف اليومي داخل المدرسة، سواء في فناء المدرسة أو الأدوار والأجنحة والأقسام، لضمان السيطرة والانضباط، خاصة خلال فترات الدخول والخروج من الفصول وحتى الانصراف.

كما وجه بسرعة استبدال الزجاج التالف بألواح فايبر حفاظًا على سلامة الطالبات، مؤكدًا على ضرورة الفحص الدوري لجميع النوافذ ومراجعة صيانة المبنى بشكل دوري، ورفع مذكرة عاجلة للإدارة التعليمية في حال وجود أي ملاحظات، تمهيدًا لإخطار مسئولي المباني بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ اللازم.

رافقه خلال الزيارة الدكتور هاني السعيد، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

واطمأن "رمضان" خلال جولته على استلام الطالبات للكتب الدراسية، وعلى عملية تحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة في التحول الرقمي وإدارة قواعد البيانات بدقة.

كما تفقد فصول المدرسة، حيث تابع مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وموقف فك الكثافات في مرحلتي الإعدادية والثانوية، إلى جانب متابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة أن تكون التقييمات جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى وجزءًا من الحصة الأخيرة أسبوعيًا، لمتابعة التحصيل الدراسي وتقييم مستوى الطالبات بشكل مستمر.

كما تفقد الملاعب الرياضية، وشاهد عددًا من العروض الرياضية التي قدمتها الطالبات، مؤكدًا دعمه الكامل للأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

وأكد "رمضان" على تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رعاية الطلاب الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المختلفة، والعمل على صقل مهاراتهم وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

