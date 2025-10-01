محافظ الإسكندرية يطلق المرحلة الثانية لمشروع ''تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية''

اجتمع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة إفوا دادزي آرثر، مدير مشروع CBUID II بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق لهما، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي المشروع بتمويل من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وينفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (مصر) بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويستهدف المشروع تعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في بداية الاجتماع، رحب الفريق بالحضور، مثمنًا الجهود المبذولة من كافة الشركاء في تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع بمنطقة أبوقير، والتي شملت تطوير وحدة صحة أبوقير ٢، ٣ وإنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبوقير العام وتطوير مدرسة الشهيد محمد رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة للأهالي.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم اختيار منطقتي كرموز بحي غرب واللبان بحي الجمرك لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك وفقًا لمعايير واضحة تراعي حجم المستفيدين، وافتقار تلك المناطق للخدمات الأساسية، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، وأعرب عن سعادته بعقد الوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية عدة لقاءات جماهيرية مع أهالي المنطقتين للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها.

وخلال كلمته، أشاد المهندس خالد صديق بالتجربة التنموية التي تشهدها الإسكندرية، مؤكدًا أن المشروع الجديد يعزز من قدرة الصندوق على تنفيذ خطط التطوير العمراني بالمحافظة، ويعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط العمراني المستدام، كما يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة المصرية الألمانية في التنمية الحضرية، ورسالة واضحة على إصرار الدولة على مواصلة مسيرة التطوير وتحويل المناطق السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبها أعربت المهندسة إفوا دادزي عن سعادتها بانطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى قد أرست قاعدة صلبة للتنمية الحضرية، قامت على المشاركة المجتمعية وعززت القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وهو ما انعكس في إنجازات ملموسة كان لها أثر إيجابي على حياة المواطنين في منطقة أبوقير بمختلف المجالات،وأكدت أن المرحلة الثانية تنطلق برؤية أوضح وطموح أكبر، بهدف توسيع نطاق التأثير، لتطوير مساحات حضرية متكاملة تتسم بالشمولية والمرونة والاستدامة.

وقد تضمن الاجتماع عرض الأهداف الرئيسية والفرعية للمرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع بنطاق حي الجمرك وحي غرب، تضمنت مستشفى الملكة نازلي للأطفال، وأسواق المنشية، ومنطقة كرموز، وعمود السواري، ومستشفى صدر كوم الشقافة، ومستشفى فوزي معاذ، ومدرسة كرموز، ومساكن وابور الجاز، بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع والوقوف على احتياجات المناطق المستهدفة بالتطوير.

شهد اللقاء حضور المهندسة هادية جاد نائبًا عن د. م. مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة ورؤساء أحياء الجمرك وغرب، ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

