تعرف على قائمة إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب والذي من المقرر انطلاقه غدًا الخميس الموافق ٢ أكتوبر ويستمر حتى السبت ١١ أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

إصدارات القومي للترجمة بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور ما يقرب من ١٢٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها: "رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية".

وكتاب "أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".

الجدير بالذكر أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا 25% على جميع الإصدارات المشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب.

