الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على قائمة إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

المركز القومي للترجمة،
المركز القومي للترجمة، فيتو

 يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح  للمشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب والذي من المقرر انطلاقه غدًا الخميس الموافق ٢ أكتوبر ويستمر حتى السبت ١١ أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

إصدارات القومي للترجمة بمعرض دمنهور الثامن للكتاب 2025

تتضمن قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض دمنهور ما يقرب من ١٢٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها: "رسائل ابن البيطار"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"سعد زغلول والوطنية المصرية".

 

وكتاب "أفول إمبراطورية الغرب"، و"التراث الثقافي غير المستغل"، و"دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية"، و"التاريخ الإجرامي للجنس البشري"، و"في مواجهة الأدب العالمي"، و"أبطال في طابور الماء"، و"مع دانتي في الجحيم"، و"فرقة العمال المصرية"، و"نهب الفقراء"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"صورة المجتمع المصري"، و"سياسة روسيا الخارجية"، و"عالم مرتضى الزبيدي".
 الجدير بالذكر أن جناح المركز بالمعرض سيقدم خصمًا 25% على جميع الإصدارات المشاركة في معرض دمنهور الثامن للكتاب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصدارات القومي للترجمة المركز القومي للترجمة القومي للترجمة معرض دمنهور الثامن للكتاب مكتبة مصر العامة معرض دمنهور وزارة الثقافة

مواد متعلقة

الثلاثاء، القومي للترجمة يحتفل بـ"يوم المترجم" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا

"القومي للترجمة" يصدر الطبعة العربية من كتاب "سعد زغلول "

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في منام المتزوجة وعلاقته بزيادة الرزق

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads