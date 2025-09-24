"القومي للترجمة" يصدر الطبعة العربية من كتاب "سعد زغلول "

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح الطبعة العربية من كتاب "سعد زغلول والوطنية المصرية"، تأليف جورج دونام بيرس (الابن)، وترجمه عن اللغة الإنجليزية الدكتور رفعت السيد علي.

يقدم هذا الكتاب رؤيته من منظور جديد لأحداث ثورة 1919 وكفاح زغلول لتشكيل أول حكومة دستورية في تاريخ مصر في ظل ظروف محلية ودولية صعبة، فقد سعت إلى تقييد السلطة الملكية المطلقة وأصبحت صاحبة حق في مراقبة سلطة الملك والاعتراض عليها إن تجاوزت الدستور، كما عملت على نقل الشعب من حالة الضعف والأمية إلى نشر التعليم والتنوير.

ويرجع تفرد هذا الكتاب إلى أنه ينقل لنا الرؤية الغيرية لأحد الباحثين الغربيين، فقد أعدّه ليكون رسالته للماجستير المُقدَّمة لجامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ذلك في عام 1949، فالأحداث مرصودة بعين محايدة مجردة من مشاعر الوطنية أو التحيز للمحتل، وهي رسالة تسعى لاستجلاء الحقائق المجردة، ومن ثم تفحص دلالاتها وما ترتب عليها، ثم إنها قريبة إلى حد كبير نسبيًّا من الأحداث، مما أتاح للكاتب الرجوع لمصادر الأحداث وتوثيقها من الجانبين، أي من سجلات وشهادات مصرية وبريطانية.

