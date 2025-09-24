الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"القومي للترجمة" يصدر الطبعة العربية من كتاب "سعد زغلول "

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح الطبعة العربية من كتاب "سعد زغلول والوطنية المصرية"، تأليف جورج دونام بيرس (الابن)، وترجمه عن اللغة الإنجليزية الدكتور رفعت السيد علي.

القومي للترجمة 


يقدم هذا الكتاب رؤيته من منظور جديد لأحداث ثورة 1919 وكفاح زغلول لتشكيل أول حكومة دستورية في تاريخ مصر في ظل ظروف محلية ودولية صعبة، فقد سعت إلى تقييد السلطة الملكية المطلقة وأصبحت صاحبة حق في مراقبة سلطة الملك والاعتراض عليها إن تجاوزت الدستور، كما عملت على نقل الشعب من حالة الضعف والأمية إلى نشر التعليم والتنوير.
ويرجع تفرد هذا الكتاب إلى أنه ينقل لنا الرؤية الغيرية لأحد الباحثين الغربيين، فقد أعدّه ليكون رسالته للماجستير المُقدَّمة لجامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكان ذلك في عام 1949، فالأحداث مرصودة بعين محايدة مجردة من مشاعر الوطنية أو التحيز للمحتل، وهي رسالة تسعى لاستجلاء الحقائق المجردة، ومن ثم تفحص دلالاتها وما ترتب عليها، ثم إنها قريبة إلى حد كبير نسبيًّا من الأحداث، مما أتاح للكاتب الرجوع لمصادر الأحداث وتوثيقها من الجانبين، أي من سجلات وشهادات مصرية وبريطانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للترجمة احداث ثورة 19 سال

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads