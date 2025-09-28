الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثلاثاء، القومي للترجمة يحتفل بـ"يوم المترجم" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا

احتفالية يوم المترجم
احتفالية "يوم المترجم" بالمركز القومي للترجمة، فيتو

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح بـ"يوم المترجم"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا.

 

يوم المترجم 

يسبق الاحتفال بـ"يوم المترجم" عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات، على أن تبدأ في تمام الحادية عشرة صباحًا، سوف يتم توقيع الطبعة العربية لكل من: كتاب "كفى للطغمة"، و"الخروج من الرأسمالية" بحضور الدكتور أنور مغيث، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية" بحضور الدكتور كرم عباس، و"الاستشراق هيمنة مستمرة"، و"الدر المنثور"  بحضور سحر توفيق، و"المغول والعالم الإسلامي" بحضور الدكتورة منى زهير الشايب، و"تاريخ شعوب الصحراء" بحضور الدكتور عاطف معتمد والدكتور ياسر سيد معوض.


جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة سيقدم خصمًا يتراوح بين ٢٥٪ إلى ٥٠٪ على جميع إصدارات المركز القومي للترجمة على مدار اليوم.

