خارج الحدود

نتنياهو خلال مؤتمره مع ترامب يكشف قصة رسالته لرئيس وزراء قطر اليوم

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالًا برئيس الوزراء القطري، أطلعه خلاله على أن العمليات الإسرائيلية في غزة تركز على استهداف حركة «حماس» بشكل مباشر، ضمن جهود الحكومة لضمان الأمن واستعادة السيطرة على الوضع في القطاع.

 

ما وراء رسالة نتنياهو لقطر 

جاءت تصريحات نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض مع ترامب، في إطار محاولات إسرائيل لطمأنة قطر، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في غزة وصفقة تبادل الأسرى، مع التأكيد على أن العمليات العسكرية موجهة ضد الأهداف العسكرية لحماس فقط.

 

رغبة نتنياهو في استمرار استهداف حماس

التأكيد على استهداف حماس يوضح الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ويعكس رغبة الحكومة في الفصل بين العمليات العسكرية ضد الحركة وبين المدنيين في القطاع، بما يسعى لتجنب تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الدول الوسيطة مثل قطر.

