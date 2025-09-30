الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
خارج الحدود

قطر: نحن ومصر أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا هدفنا الرئيسي بوقف الحرب

رئيس الوزراء القطري،
رئيس الوزراء القطري، فيتو

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات تليفزيونية: إن الدوحة والقاهرة أوضحتا لحركة حماس خلال اجتماع أمس أن الهدف الرئيسي هو وقف الحرب وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية شاملة.

تنسيق قطري–مصري بشأن غزة

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده تعمل بالتنسيق الكامل مع مصر في جهود الوساطة، مشددًا على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

تحركات مصرية قطرية لوقف حرب غزة

تأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه مصر وقطر تحركاتهما الدبلوماسية للوساطة بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط دولية متزايدة لإيجاد حل ينهي الحرب المستمرة، ويمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

حماس تدرس مقترح ترامب 

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن حماس منفتحة على كل مقترحات الحل، مع تأكيد قطر تسليمها المقترح الأمريكي حول قطاع غزة إلى حماس.

وقال بدران في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن الحركة "منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل، لكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية".

كما شدد على أن "المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع ويتوافق مع كافة القوانين الدولية"، وفق تعبيره.

