رئيس الموازنة بالنواب: قريبا توقيع صفقة استثمارية مع قطر بـ4 مليارات دولار

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن اقتراب توقيع صفقة استثمارية بين مصر وقطر.

تحويل ودائع قطر إلى استثمارات

وأضاف الفقي في لقاء مع CNBC عربية، أن الصفقة تتضمن تحويل الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار، إلى استثمارات في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط.

الصفقة بنظام حق الانتفاع وليس البيع

وأكد أن الصفقة المرتقبة سيتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع وليس البيع، حيث تأتي ضمن حزمة الاستثمارات التي تعتزم قطر ضخها في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

