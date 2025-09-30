الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس الموازنة بالنواب: قريبا توقيع صفقة استثمارية مع قطر بـ4 مليارات دولار

الدكتور فخري الفقي
 كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن اقتراب توقيع صفقة استثمارية بين مصر وقطر.

تحويل ودائع قطر إلى استثمارات 

 وأضاف الفقي في لقاء مع CNBC عربية، أن الصفقة تتضمن تحويل الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار، إلى استثمارات في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط.

السيسي يوجه محافظ البنك المركزي بخفض مُعدلات التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية

بقيمة 7.5 مليار دولار، الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة

الصفقة بنظام حق الانتفاع وليس البيع

 وأكد أن الصفقة المرتقبة سيتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع وليس البيع، حيث تأتي ضمن حزمة الاستثمارات التي تعتزم قطر ضخها في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

قطر الودائع القطرية الاستثمارات القطرية البحر المتوسط مصر وقطر البنك المركزى المصرى

الجريدة الرسمية
