عامل متهم بقتل صديقه في مدينة نصر يمثل الجريمة

حبس متهم، فيتو
اصطحبت  نيابة مدينة نصر عاملا متهما بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالاعتداء على صديقه، مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة.


خلاف مالي ينتهي بجريمة قتل مروعة في مصر الجديدة


وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصاب بطعنتين نافذتين، إثر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما


وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

