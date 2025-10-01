بمكونات طبيعية، خطوات الحصول على رموش جميلة

خطوات الحصول على رموش جميلة، الرموش الطويلة والصحية تُضفي جمالًا خاصًا على العينين، وتُكمّل الإطلالة الكلية للوجه.

على الرغم من أن الماسكارا والملحقات التجميلية تمنح لمسة فورية، إلا أن الاعتماد المفرط على هذه المنتجات قد يحمل مخاطر على العيون والرموش نفسها.

لذا من الأفضل استبدال الحلول المؤقتة باتباع وصفات طبيعية والاهتمام بالرموش من الجذور.



وفيما يلي دليل متكامل من الخبراء لتحقيق رموش أكثر صحة وكثافة بشكل طبيعي، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

نصائح للعناية الطبيعية برموشك

وصفات للعناية برموشك

يقدم الدكتور كينر بوينا، طبيب استشاري الأمراض الجلدية في مستشفيات أبولو في فيزاج، مجموعة من النصائح المجربة للحفاظ على رموش جميلة طبيعيًا.



1. التغذية بالزيوت الطبيعية

تلعب بعض الزيوت دورًا فعّالًا في تغذية الرموش بفضل احتوائها على فيتامينات وأحماض دهنية. هذه الزيوت تساعد على تحفيز نمو الرموش وزيادة قوتها، ومن أهمها:



زيت الخروع (Castor Oil): يُعرف بأنه يروّج لنمو الشعر، إذ يرطّب الرموش ويُقويها من الجذور.

زيت جوز الهند: غني بالمغذيات، ويقلل من تكسر الرموش ويمنحها ترطيبًا.



زيت الزيتون: يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين E، مما يساعد على تكثيف الرموش وتحسين صحتها.

نصيحة الخبراء: يُفضّل استخدام كمية صغيرة جدًا من هذه الزيوت، وتطبيقها بلطف بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة أو قطنة في نهاية اليوم، وتركها الليل لتنفيذ العمل أثناء النوم.

2. التغذية الداخلية: ما تأكلينه يؤثّر على رموشك

كما هو الحال بالنسبة للشعر والبشرة، فإن حالة الرموش تعكس نوعية النظام الغذائي. لتعزيز نمو الرموش، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يشمل:

البروتينات: مثل البيض، العدس، والدجاج، فهي تدعم بنية بصيلات الشعر.

الفيتامينات A وC وE: وتتوافر في الجزر، الفواكه الحمضية، واللوز، وتسهم في تقوية الشعر والرموش.

أحماض أوميجا-3 الدهنية: الموجودة في بذور الكتان، الجوز، والأسماك، تعمل على تحفيز النمو العام للشعر.

من المهم أن تُدرجي هذه العناصر بانتظام ضمن وجباتك اليومية، حتى يكون العناية بالرموش شاملة من الداخل والخارج.

3. معجزة الألوفيرا (الصبار)

يُعد الصبار مكوّنًا مهدئًا للبشرة، كما يحتوي على إنزيمات تعزّز نمو الرموش وترطّبها في الوقت ذاته.

طريقة الاستخدام: استخدمي جل الصبار النقي على فرشاة نظيفة، طبّقيه على خطّ الرموش، اتركيه طوال الليل، ثم اغسليه بلطف صباحًا.

زيوت طبيعية لرموشك

4. العناية الرقيقة اليومية بالرموش

العناية اليومية تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الرموش وتجنّب تكسرها، ولتحقيق ذلك يُنصح بما يلي:

إزالة الماكياج عن العينين دائمًا قبل النوم، لتفادي تراكم المواد التي قد تهيّج الرموش.

تجنّب فرك العينين بقوة أو خشن، لأن ذلك يُضعف بصيلات الرموش.

استخدام مزيل مكياج لطيف وطبيعي، وليس المنتجات القاسية التي قد تضرّ الرموش.

استبدال الماسكارا بعد انتهاء صلاحيتها لتفادي العدوى أو التهيج الذي قد يؤثر على صحة العين.

5. تدليك الجفون لتحفيز الدورة الدموية

تمامًا كما تدليك فروة الرأس يعزّز نمو الشعر، فإن تدليك الجفون بلطف يزيد تدفّق الدم نحو بصيلات الرموش، ما يدعم نموًا صحيًا.

استخدمي أطراف أصابعك أو قطنة نظيفة لتطبيق ضغطٍ خفيف بحركات دائرية صغيرة.

يمكن إضافة قطرة صغيرة من أحد الزيوت المغذية للمساعدة في التدليك.

لا تطبقي ضغطًا قويًا حتى لا تضرّي الجفن أو الرموش.

6. فوائد الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادّات الأكسدة والفلافونويدات التي قد تقوّي الرموش وتُحفّز نموها.

طريقة الاستخدام: حضّري شايًا أخضرًا، اتركيه يبرد، ثم استخدمي قطنة مبلّلة لتطبيقه على خطّ الرموش بلطف. يُفضل القيام بذلك قبل النوم أو في الصباح الباكر.

7. التخفيف من استخدام الإضافات التجميلية القاسية

الإكثار من استخدام مُجففات الرموش (curlers)، الماسكارا الثقيلة، أو الرموش الصناعية قد يُضعف الرموش الطبيعية على المدى الطويل، وينصح الخبراء بأن: تمنحي عينيك فترات راحة دون استخدام أي أدوات تجميلية ثقيلة، وأن تتجاهلي استخدام أي إضافات يوميًا، لتسمحين للرموش «بالتنفس» والتجدد بصورة صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.