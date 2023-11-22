وصفة طبيعية بـ 3 مكونات لتطويل الرموش في أسبوع

الرموش الطويلة علامة من علامات الجمال ومعظم الفتيات لا يحظين برموش طويلة ما يدفعهن لاستخدام الرموش الصناعية.

ولكن بعض الفتيات تفضل الرموش الطبيعية وبالتالي يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش، ما يزيد من جمالهن.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لتطويل الرموش فى أسبوع واحد فقط.

المكونات:-

ملعقة زيت صبار

كبسولة فيتامين A

كبسولة فيتامين E

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلطها معا جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نحفظ المكونات فى زجاجة صغيرة محكمة الغلق.

هذا الخليط صلاحيته اسبوع واحد فقط.

نستخدم الوصفة من خلال وضع القليل منها على الرموش فى الليل، ونغسلها فى صباح اليوم التالى.

نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا ولمدة اسبوع.

سنلاحظ الفرق فى أسبوع واحد فقط، حيث تعمل هذه الوصفة على تطويل الرموش وزيادة كثافتها، كما تقويها أيضا.

ولن تحتاج الفتيات بعدها إلى تركيب الرموش الصناعية.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.