الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية بـ 3 مكونات لتطويل الرموش في أسبوع

تطويل الرموش، فيتو
تطويل الرموش، فيتو

الرموش الطويلة علامة من علامات الجمال ومعظم الفتيات لا يحظين برموش طويلة ما يدفعهن لاستخدام الرموش الصناعية.

ولكن بعض الفتيات تفضل الرموش الطبيعية وبالتالي يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش، ما يزيد من جمالهن.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بثلاث مكونات فقط لتطويل الرموش فى أسبوع واحد فقط.

المكونات:-

ملعقة زيت صبار

كبسولة فيتامين A

كبسولة فيتامين E

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلطها معا جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نحفظ المكونات فى زجاجة صغيرة محكمة الغلق.
  • هذا الخليط صلاحيته اسبوع واحد فقط.
  • نستخدم الوصفة من خلال وضع القليل منها على الرموش فى الليل، ونغسلها فى صباح اليوم التالى.
  • نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا ولمدة اسبوع.
  • سنلاحظ الفرق فى أسبوع واحد فقط، حيث تعمل هذه الوصفة على تطويل الرموش وزيادة كثافتها، كما تقويها أيضا.
  • ولن تحتاج الفتيات بعدها إلى تركيب الرموش الصناعية.
وصفة طبيعية لتطويل الرموش، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الرموش الطويلة الرموش الصناعية تطويل الرموش وصفة طبيعية لتطويل الرموش الرموش العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فوائد الفازلين، يرطب البشرة ويعالج حب الشباب

تنظيف البشرة في البيت بالوصفات الطبيعية وبأقل التكاليف

قناع الحمص واللبن لتفتيح البشرة السمراء

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: ثلاث أمريكيات إحداهن طفلة في عداد المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس

الأرجنتين تعمق جراح البرازيل وتخطف فوزا ثمينا في موقعة الماركانا (فيديو)

مسلسل "أولاد الحاج متولي" يبحث عن أبطال للبدء في التصوير

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

مسؤول أمريكي: بايدن اتصل ثلاث مرات بالسيسي ومرتين بتميم لإطلاق سراح الرهائن

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

حماس تكشف تفاصيل اتفاق الرهائن والهدنة المؤقتة مع إسرائيل

اليوم، نظر دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية

Advertisements

منوعات

المزيد

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية