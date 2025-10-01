تصحيح المفاهيم الخاطئة ومجابهة التطرف الفكرى، سلسلة ندوات تثقيفية لطلاب الوادي الجديد

أعلن الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم سلسلة ندوات ولقاءات توعوية لطلاب المحافظة لعدة محاور مختلفة تحت شعار معًا نحميها وتتضمن تصحبح المفاهيم الخاطئة ومجابهة الأفكار المتطرفة بالتنسيق مع إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، إلى تنفيذ لقاء توعوي تثقيفي لطالبات ومعلمي الشعراوي الثانوية للبنات بالخارجة للتعرف على أسباب التطرف الفكري ومظاهره وسبل مواجهته وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحاضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد ناصر إمام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة.

تناول اللقاء تنمية روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب لدورها الحيوي في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومحاربة القيم والمفاهيم الغير صحيحة.

جاء ذلك وفق بروتوكول التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة برئاسة نادية عزمي ومديرية الأوقاف بالوادي الجديد برئاسة فضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد مدير المديرية.

