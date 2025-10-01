الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يستعرض مع نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن جهود مصر لوقف حرب غزة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع السفيرة هيلجا ماريا، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفيرة هيلجا ماريا شميد نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم، على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا في السعودية.

القضايا الدولية والإقليمية

وأعرب  عبد العاطى عن الاعتزاز بالتعاون القائم مع مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يمثل منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدور المتنامي للمؤتمر كمحفل دولي مؤثر في بلورة مقاربات مبتكرة للأمن والسلام، خاصة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات متسارعة، وكذا بدوره في إتاحة منصة للحوار تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، بما يعكس الحرص على توظيف المنصات متعددة الأطراف لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.

 التطورات فى غزة

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى غزة، حيث استعرض عبد العاطى جهود مصر الرامية إلى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع قادة ميونخ مدينة الع ل بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا

وزير الخارجية والمفتي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود السياسية والدينية لمواجهة الأزمات

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads