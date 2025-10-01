وزير الخارجية يستعرض مع نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن جهود مصر لوقف حرب غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفيرة هيلجا ماريا شميد نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم، على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا في السعودية.

القضايا الدولية والإقليمية

وأعرب عبد العاطى عن الاعتزاز بالتعاون القائم مع مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يمثل منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدور المتنامي للمؤتمر كمحفل دولي مؤثر في بلورة مقاربات مبتكرة للأمن والسلام، خاصة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات متسارعة، وكذا بدوره في إتاحة منصة للحوار تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، بما يعكس الحرص على توظيف المنصات متعددة الأطراف لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.

التطورات فى غزة

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى غزة، حيث استعرض عبد العاطى جهود مصر الرامية إلى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

