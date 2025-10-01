التحفظ على مالك محل ملابس تسبب في حريق عقار فيصل

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مالك محل للملابس تسبب في حريق عقار بمنطقة فيصل بالهرم، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن النيران نشبت في البداية من داخل محل للملابس بالدور الأول على مساحة 120 متر، ثم امتدت إلى محل أحذية مجاور له بذات الطابق مساحته 50 متر، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت إلى شقة سكنية فاشتعلت بها النيران.

وفرضت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة كردونا أمنيا حول شقة سكنية اشتعلت بها النيران بمنطقة فيصل في الهرم، حيث أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

البداية كانت عندما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منقطة في منطقة فيصل بالهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الهرم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة إلى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

