الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على مالك محل ملابس تسبب في حريق عقار فيصل

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على مالك محل للملابس تسبب في حريق عقار بمنطقة فيصل بالهرم، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة. 

وكشفت التحقيقات أن النيران نشبت في البداية من داخل محل للملابس بالدور الأول على مساحة 120 متر، ثم امتدت إلى محل أحذية مجاور له بذات الطابق مساحته 50 متر، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت إلى شقة سكنية فاشتعلت بها النيران.

وفرضت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة كردونا أمنيا حول شقة سكنية اشتعلت بها النيران بمنطقة فيصل في الهرم، حيث أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

البداية كانت عندما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منقطة في منطقة فيصل بالهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الهرم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة إلى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الجيزة منطقة فيصل أمن الجيزة قوات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

التحقيقات: ماس كهربائي من الثلاجة وراء حريق شقة بالزيتون

بعد 3 أيام من الواقعة، تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق الحميدي ببورسعيد

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads