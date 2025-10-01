لجنة هندسية لمعاينة عقار نشب به حريق في فيصل

فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة كردونا أمنيا حول شقة سكنية اشتعلت بها النيران بمنطقة فيصل في الهرم، حيث أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقامت قوات الأمن بإخلاء العقار والعقارات المجاروة له، وشكلت لجنة هندسية للمعاينة لبيان تأثر المبنى بالحريق، كما تم انتداب رجال المعمل الجنائي لبحث وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت عندما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منقطة في منطقة فيصل بالهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الهرم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة إلى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

