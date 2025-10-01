الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات مراقبة والاستماع لأقوال الشهود في مصرع وإصابة 11 شخصا بحريق شقة بالهرم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يجري المعمل الجنائي معاينة حول حريق شقة سكنية اشتعلت بها النيران بمنطقة فيصل في الهرم، حيث أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، للوقوف على ملابسات الحادث، وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

كردون أمني حول شقة سكنية اشتعلت بها النيران

وفرضت قوات الأمن بمديرية  أمن الجيزة كردونا أمنيا حول شقة سكنية اشتعلت بها النيران بمنطقة فيصل في الهرم، حيث أسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقامت قوات الأمن بإخلاء العقار والعقارات المجاروة له، وشكلت لجنة هندسية للمعاينة لبيان تأثر المبنى بالحريق، كما تم انتداب رجال المعمل الجنائي لبحث وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت عندما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منقطة في منطقة فيصل بالهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة الهرم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدينة إلى الموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بمنطقة فيصل غرفة عمليات النجدة قوات الحماية المدينة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads