سياسة

بعد دعوة الرئيس إلى الانعقاد غدا، ما المدة المتبقية لمجلس الشيوخ الحالي؟

تفاصيل الجلسة الافتتاحية
تفاصيل الجلسة الافتتاحية في مجلس الشيوخ، فيتو

يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للانعقاد غدًا الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

مدة انعقاد مجلس الشيوخ الحالي

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس ينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المحدد بقرار رئيس الجمهورية، استكمالًا للفصل التشريعي الأول الذي ينتهي دستوريًّا في 17 أكتوبر المقبل.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، تشهد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بالدور السادس، وكذلك عرض قرار الرئيس أيضا بفض دور الانعقاد الخامس. 

ومن المتوقع أن يستمر مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السادس بتشكيله الحالي، الرئيس والوكيلين، وكذلك رؤساء اللجان النوعية الـ14.

 

مدة عضوية مجلس الشيوخ 

وتنص المادة (6) من قانون مجلس الشيوخ على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ حددت اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

 

كما نص قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

