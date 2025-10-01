هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات ومعهدا و27 برنامجا بالجامعات المصرية

أعلن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء، خلال جلسته رقم 254 برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، اعتماد 7 كليات ومعهدا بالجامعات المصرية.

وجاءت الكليات والبرامج المعتمدة كالتالي: كلية الهندسة - جامعة عين شمس، كلية الإعلام - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الطب البيطري - جامعة دمنهور، كلية الزراعة - جامعة المنصورة، كلية طب الاسنان - جامعة المستقبل، كلية الصيدلة - الجامعة المصرية الروسية، كلية العلاج الطبيعى - جامعة القاهره، المعهد القومي لليزر - جامعة القاهرة".

كما أصدر المجلس قرار اعتماد 27 برنامجا بالكليات المختلفة بالجامعات المصرية، كما اصدر المجلس قرار باعتماد مشروط لـ 45 برنامجا وكلية، كما أصدر قرار منح مهلة لـ 25 برنامجا وكلية.

وعلى مستوى التعليم الأزهري أصدر المجلس قرار اعتماد لكلية الطب بنين أسيوط بـجامعة الأزهر، كما اصدر قرار اعتماد لـ14 برنامجا بكليات جامعة الأزهر.

