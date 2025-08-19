هيئة ضمان الجودة وجامعة المنصورة تطلقان مبادرة "بداية جديدة لجودة التعليم"

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس، فعاليات مبادرة "بداية جديدة لجودة التعليم" والمقامة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة ما يقرب من 1000 طالب من مختلف كليات الجامعة، في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويستهدف رفع وعي الطلاب بمفاهيم الجودة والاعتماد، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الجودة والاعتماد وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة لشؤون التعليم ما قبل الجامعي، والدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، وعمداء الكليات، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتورة نسرين شلبي، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، ونائبا مدير المركز الدكتورة فاطمة الجوهري، والدكتور أمير شعلان، ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والسادة أمناء الجامعة المساعدين، ومديرو وحدات الجودة، والصحفيون والإعلاميون، والطلاب المشاركون بالفعالية التدريبية.

افتتاح معرض الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة

بدأت فعاليات مبادرة "بداية جديدة لجودة التعليم" بافتتاح معرض الأنشطة الطلابية الذي نظمته الجامعة على هامش المبادرة، والذي استعرض إبداعات الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والفنية، ليعكس تنوع الأنشطة وحرص الجامعة على صقل شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

وخلال كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مشيرًا إلى أن انطلاق المبادرة من جامعة المنصورة يعكس مكانتها الرائدة والتزامها المستمر بتطبيق معايير الجودة في مختلف التخصصات، ومؤكدًا أن الجامعة لا تكتفي بالريادة الأكاديمية، بل تسعى لأن تكون نموذجًا وطنيًا في دمج معايير الجودة كجزء من ثقافة العمل الجامعي.

كما توجه بالترحيب إلى رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والوفد المرافق له، مثمنًا التعاون الوثيق بين الجامعة والهيئة في تعزيز معايير الاعتماد والجودة. وأكد أن جامعة المنصورة ملتزمة بثقافة الجودة إجرائيًا قبل أن تكون مجرد التزامات ورقية، من خلال الممارسات اليومية داخل الكليات والبرامج الأكاديمية، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وخدمة الطالب والمجتمع.

وأضاف أن مشاركة أكثر من ألف طالب هي رسالة قوية بأن طلاب الجامعة شركاء حقيقيون في عملية التطوير وبناء المستقبل.

كما قدّم عرضًا شاملًا لأبرز نقاط التميز والنجاح التي حققتها جامعة المنصورة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشددًا على أن الجامعة ماضية بخطوات واثقة نحو التميز الدولي.

من جانبه، أشاد الدكتور علاء العشماوي بحسن تنظيم المبادرة داخل الجامعة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة شريك استراتيجي للهيئة في نشر ثقافة الجودة، حيث تعد أول جامعة مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي، وهو ما يعكس ريادتها وتفوقها في هذا المجال.

هدف مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم

وأضاف أن مبادرة "بداية جديدة" تستهدف تكوين جيل طلابي واعٍ، قادر على مواجهة سوق العمل محليًا ودوليًا، والتعامل مع التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الجودة الحقيقية للتعليم تتطلب الانتقال من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف، والتركيز على ما يكتسبه الطالب من معرفة ومهارات عملية وبحثية أكثر من مجرد الدرجة التي يحصل عليها. وأكد أن الطالب يمثل عنصرًا أساسيًا في معايير ضمان الجودة، حيث يتم التركيز على قدرته على التعلم المستمر واكتساب المعارف الجديدة بما يعزز قابليته للتطوير الذاتي.

وفي السياق نفسه، أعربت الدكتورة أسماء مصطفى عن سعادتها بتواجدها في "بيتها الثاني جامعة المنصورة"، مؤكدة أن انطلاق المبادرة من الجامعة يعد خطوة فارقة على مستوى إشراك الطلاب في منظومة الجودة.

وأشارت إلى أن "بداية جديدة" أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في سوق العمل والتعليم، فهي تعيد الثقة بين الطلاب والجامعات، وتقوم على مفهوم تمكين الطلاب ليكونوا عناصر فاعلة في تطوير منظومة التعليم.

وأكدت أن المبادرة ليست مجرد شعار، وإنما عقد جديد بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومؤسسات التعليم والمجتمع، يربط الحاضر بالمستقبل، ويعزز ثقافة الجودة كقيمة مستمرة. كما نوهت إلى أن جامعة المنصورة، التي عُرفت دائمًا بريادتها في تطوير التعليم والبحث العلمي، تعد أول جامعة حكومية تحصل على الاعتماد من الهيئة، وتواصل دعم كل مشروع جديد ومتميز يقوم على المهنية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مع الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية في التعليم.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة أن مبادرة جودة التعليم ليست مجرد حدث جديد، بل خطوة عملية تهدف إلى تعليم يقوم على الجودة والاعتماد، ويُظهر معايير التميز، وهو ما يعكس وعي الطلاب بأهمية هذه الخطوة، ويؤكد أن استثمار الإنسان يبدأ من عقله وطموحاته. وأوضح أن إطلاق المبادرة برعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة ومنظمة الجودة الإفريقية وجامعة الدول العربية يعكس إدراكًا عميقًا لحاجة المرحلة الراهنة إلى بداية جديدة تقوم على وعي ومشاركة الطلاب، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الشباب الجامعي في تطوير مجتمعاتهم.

وشدد على أن الطلاب هم جوهر هذه المبادرة، ليسوا متلقين للعلم فقط، بل شركاء في صناعة النهضة الوطنية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نسرين شلبي أن مركز ضمان الجودة يعمل على تكامل الجهود بين الجامعة والهيئة بهدف ترسيخ معايير الجودة في جميع البرامج الأكاديمية، مؤكدة أن المبادرة فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الجامعة في مجال الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

كما عرضت تلخيصًا لمجموعة من جهود منظومة الجودة في ضوء رؤية مصر 2030، والتي أسهمت في أن تصبح جامعة المنصورة أول جامعة مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي، بجانب العمل المستمر على الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع بما يعزز مكانتها البحثية والعلمية.

وفي ختام الفعاليات، قام رئيس جامعة المنصورة بإهداء درع الجامعة للدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة، والدكتور هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة، كما قام بتكريم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، والدكتورة نسرين شلبي مدير المركز، ونائبي مدير المركز، الدكتورة فاطمة الجوهري، والدكتور أمير شعلان، والمهندسة منال ياسين، كما قام بتكريم المدربين المشاركين في المبادرة تقديرًا لجهودهم في دعم الجامعة وطلابها.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح، تم إعلان انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار يومين متتاليين، ويتضمن جلسات متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء.

