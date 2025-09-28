الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعمل بالمجان، رئيس جامعة الأزهر يتفقد عيادة "القدم الحنفاء" بمستشفى الزهراء الجامعي

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر
تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة، وكان في استقباله الدكتورة سبيلة موسى، عميدة الكلية، والدكتور ياسر البطراوي، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتورة سهام أحمد، نائب مدير مستشفي الزهراء الجامعي، ولفيف من أساتذة قسم جراحة العظام.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد عيادة القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة وحدة القدم الحنفاء التي تعمل منذ عام 2003م وحتى اليوم على مدار 23 عامًا من العطاء.

والتقى رئيس الجامعة بأهالي الأطفال المترددين على العيادة، ووجهوا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ولرئيس الجامعة، على الرعاية والعناية بأطفالهم، ورفع المعاناة عن كاهلهم وعلاج أطفالهم بالمجان طيلة رحلة العلاج التي تستغرق 4 سنوات.

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الجهود المتميزة التي شاهد ثمارها اليوم على وجوه أسر الأطفال، لاسيما وأن علاج الطفل يتكلف ثلاثة آلاف دولار على مدار أربع سنوات، وهذه المعاناة تتحمل تكلفتها عيادة القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي.

ووجه الدكتور ياسر البطراوي، رئيس قسم جراحة العظام، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ لدعمهما الدائم والمستمر للمنظومة الطبية في جامعة الأزهر.

تاريخ عيادة القدم الحنفاء في خدمة المرضى

واستعرض البطراوي تاريخ عيادة القدم الحنفاء في خدمة المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية بالمجان باستخدام طريقة بونزيتي دون جراحة على مدار 23 عامًا من العطاء بالمجان؛ تأكيدًا على رسالة جامعة الأزهر المجتمعية بجانب رسالته التعليمية والبحثية.

وأوضح البطراوي أنه تدرب على يد مخترع الطريقة البروفيسور بونزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام بإدخال طريقة بونزيتي دون جراحة إلى جامعة الأزهر وإلى الجامعات المصرية، وقام بتدريب الأطباء في كليات الطب بجامعة الأزهر على هذه الطريقة واعتمادهم من جامعة إكسفورد، بجانب تعليم شباب الأطباء في الجامعات المصرية والدولية.

عيادة القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي

كما أوضح البطراوي أن عيادة القدم الحنفاء بمستشفى الزهراء الجامعي تم اعتمادها من هيئة التأمين الصحي لعلاج الأطفال، مشيرًا إلى أن عيادة القدم الحنفاء تقدم الحذاء الأمريكي مجانًا طوال فترة العلاج التي تستمر طيلة 4 سنوات يصبح بعدها الطفل طبيعيًّا تمامًا بلا أي إعاقة ودون إجراءات جراحية، لافتا إلى أن عيادة القدم الحنفاء قامت بتقديم هذه الخدمة الطبية المجانية على مدار  23 عامًا دون حدوث أي مضاعفات للأطفال.

وعلى هامش الجولة التفقدية  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بزيارة لقسم جراحة العظام، وعبَّر عن سعادته بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها القسم التي تعزز مكانة جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا وتجعلها قادرة على المنافسة في مجال الخدمات الصحية على مستوى العالم.

