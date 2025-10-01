وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، كمتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، والتي عقدت تحت عنوان “البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، وذلك بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لو دريان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان.

جهود مصر الحثيثة لإنهاء الحرب الاسرائيلية

أكد الوزير عبد العاطي فى مداخلته خلال الجلسة على محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها، حيث استعرض جهود مصر الحثيثة لإنهاء الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مرحبًا في هذا السياق بجهود الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى غزة، ومشددًا على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويًا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد على أهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل فى ظل الكارثة الإنسانية والمجاعة فى القطاع، كما تطرق إلى مسألة حوكمة قطاع غزة، حيث أشار إلى اعتماد القمة العربية التى عقدت فى القاهرة فى شهر مارس الماضى للجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى قيام مصر بتدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة.

رفض مصر لأية إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري

على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى التطورات فى سوريا، حيث أكد على رفض مصر لأية إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجددًا رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.

كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واحترام سيادتها، مؤكدًا أهمية انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.