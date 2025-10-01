الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا

الجلسة الافتتاحية
الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، كمتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، والتي عقدت تحت عنوان “البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، وذلك بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لو دريان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان.

 جهود مصر الحثيثة لإنهاء الحرب الاسرائيلية

أكد الوزير عبد العاطي فى مداخلته خلال الجلسة على محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها، حيث استعرض جهود مصر الحثيثة لإنهاء الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مرحبًا في هذا السياق بجهود الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى غزة، ومشددًا على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويًا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد على أهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل فى ظل الكارثة الإنسانية والمجاعة فى القطاع، كما تطرق إلى مسألة حوكمة قطاع غزة، حيث أشار إلى اعتماد القمة العربية التى عقدت فى القاهرة فى شهر مارس الماضى للجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى قيام مصر بتدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة.

رفض مصر لأية إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري

على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى التطورات فى سوريا، حيث أكد على رفض مصر لأية إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجددًا رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.

كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واحترام سيادتها، مؤكدًا أهمية انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية بدر عبد العاطي قادة ميونخ

مواد متعلقة

وزير الخارجية والمفتي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود السياسية والدينية لمواجهة الأزمات

تفاصيل اجتماع الرئيس ووزير الخارجية، السيسي يطلع على نتائج المُشاركة المصرية بالدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.. والتقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads