السبت 27 سبتمبر 2025
عصام كامل

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره الألماني، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة ٨٠ للجمعية العامة في نيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات المصرية الألمانية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستفادة من المميزات التي يوفرها السوق المصرى. 

وأعرب عن الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، لاسيما الاستثمارات المتعلقة بتوطين الصناعات في مصر، وأبدى التطلع إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

 وأكد وزير الخارجية أهمية التعاون في مجال انتقال العمالة والتدريب المهنى والذى يمثل فرصة جيدة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين، مرحبًا بما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم في هذا الشأن مؤخرًا مع ولاية بافاريا الألمانية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للمشاركة الفعالة لألمانيا في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والمقرر عقده في أسوان. كما عبر عن التطلع لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في أفريقيا، من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي يقوم بعقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياتها الكارثية، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض التام لأي أفكار من شأنها التهجير. وأدان الممارسات الإسرائيلية في القتل والتجويع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتجسيد دولتهم وفقًا للمرجعيات الدولية مما سيحقق الاستقرار في المنطقة. وأعرب عن التطلع إلى قيام ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى بمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم والالتزام بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

بدر عبد العاطي وزير خارجية ألمانيا أعمال الدورة ٨٠ للجمعية العامة في نيويورك نيويورك ألمانيا الاستثمارات الألمانية أسوان مصر والمانيا بناء السلام

الجريدة الرسمية
