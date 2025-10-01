أطفال صينيون يكتسحون الترند بعرض راقص ينتقد نظام التعليم بمحاكاة لـ“الأرنب والسلحفاة” (فيديو)

تصدر التريند العالمي على منصة “التيك توك” فيديو من مسابقة رقص في مدينة بكين عاصمة الصين، والذي قام به مجموعة من الأطفال يرتدون ملابس أرانب وسلاحف في عرض مسرحي رائع، والذي سرعان ما حقق ملايين المشاهدات بفضل التناسق الفريد من نوعه والقصة التي حرص الصغار على نقلها للعالم من خلال حركاتهم الأبداعية والمدروسة بدقة.

حقق فيديو الأطفال ما يقارب 56 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ نشره على منصة “التيكتوك”، وأوضع ناشر العرض أن الأغنية التي يرقص عليها الأطفال تنتقد نظام التعليم في دولة الصين والضغط الهائل الذي يتم وضعه على الصغار منذ اللحظة التي يدرجون بها في المدارس، فتمثل الأرانب الأطفال الذين يتعلمون بسرعة بموهبة طبيعية، ويتعرضون لضغوط من الكبار للحفاظ على هذه الميزة في حياتهم، بينما تمثل السلاحف الأطفال البطيئين ولكن المجتهدين عند رؤية المسافة بينهما، يتعين عليهم العمل بجد أكبر.

وتحمل الأغنية كلمات مثل "لا أستطيع فعل هذا" أو "أنا متعب من الركض المستمر"، حيث تنظر السلاحف والأرانب إلى بعضها البعض على أنها منافسة في رؤية جديدة لقصة “الأرنب والسلحفاة” الكلاسيكية. وفي نهاية الأغنية، تصل إحدى السلاحف أخيرًا إلى النجاح. لكن الأطفال الآخرين منهكون، ولم يتمكنوا من تحقيق ذلك، ويوضح العرض أنه بفضل التصنيفات التي يتم وضعها من الكبار والمؤسسات التعليمية يري الأطفال بعضهم البعض كمنافسة، ولكن عندما ازالوا القبعات في النهاية، لم يعودوا منافسين ولكن أصدقاء.

