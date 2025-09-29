الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل المحامية وتفاصيله

لبنى عبد العزيز،
لبنى عبد العزيز، فيتو

حقق المسلسل الخليجي الجديد المحامية انطلاقة قوية على منصة شاهد، حيث حظي بإشادة من الجمهور وتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرض حلقاته الأولى، وأصبح واحدا من أبرز المسلسلات الخليجية الموسم الجاري. 

ويبحث عشاق مسلسل المحامية عن كل تفاصيله خاصة عدد الحلقات.

عدد حلقات مسلسل المحامية

 مسلسل المحامية مكون من 10 حلقات، وتطرح المنصة حلقتين أسبوعيًا من العمل كل يوم خميس، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.  

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

مسلسل “المحامية” ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة، وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عدد حلقات مسلسل المحامية الفنانة لبني عبد العزيز لبنى عبد العزيز المحامية

مواد متعلقة

شاهد، برومو مسلسل ورد وشيكولاتة

يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل “ورد وشوكولاتة”

بعد تداول أنباء تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات مهمة عن ياسر جلال

عدد حلقات مسلسل وتر حساس 2

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads