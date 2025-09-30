الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
فيلم "عائلة سمبسون 2" يعود بعد 20 عاما من الجزء الأول

عائلة سمبسون، فيتو
بعد غياب عقدين من الزمن، أعلنت إستوديوهات ديزني للقرن العشرين رسميًا بدء العمل على فيلم "عائلة سمبسون 2"، المقرر عرضه في دور السينما في 23 يوليو 2027، ليكون العودة المرتقبة لشخصيات هومر، مارج، بارت، ليزا، ماجي.

 

موعد عرض فيلم "عائلة سمبسون 2"

ونشرت ديزني و20th Century عبر حسابهما الرسمي على "إنستجرام" ملصقًا يظهر دونات وردية مميزة مع شعار يقول: هومر يعود للحصول على المزيد.

 ورغم مشاركة الملصق، لم تؤكد الشركتان أي تفاصيل عن حبكة الجزء الثاني، لتبقى المعلومات عن قصة الفيلم سرية حتى الآن.

مسلسل سيمبسون يتواصل لموسمه الأربعين

يُذكر أن مسلسل "عائلة سيمبسون" من تأليف مات جرونينج يُعد أطول مسلسل رسوم متحركة وكوميديا تلفزيونية، وقد جُدّد بالفعل لموسمه الأربعين المقرر عرضه خلال عامي 2028 و2029.

 تدور أحداث المسلسل في مدينة سبرينغفيلد الخيالية، ويروي حياة العائلة الكوميدية المكونة من الأب هومر، الأم مارج، والأطفال بارت، ليزا، ماغي.

 

نجاح فيلم سيمبسون الأول ومفاوضات الجزء الثاني

صدر الفيلم الروائي الطويل الأول بعنوان "فيلم عائلة سمبسون" في يوليو 2007، وحقق نجاحًا هائلًا بإيرادات بلغت 536 مليون دولار عالميًا مقابل ميزانية 75 مليون دولار.

أخرجه المخرج ديفيد سيلفرمان، وتدور أحداثه حول احتجاز مدينة سبرينغفيلد تحت قبة زجاجية ضخمة بعد أن لوّث هومر بحيرة المدينة عن طريق الخطأ.

رغم محاولات متكررة للتفاوض على جزء ثانٍ خلال السنوات الماضية، فإن المشروع لم يُثمر حتى الإعلان الرسمي الأخير عن فيلم 2027.

