اقتصاد

الإحصاء: 5369 منشأة رياضية على مستوى الجمهورية خلال 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم  النشرة السنوية لإحصـــــاء النشــاط الرياضي في المنشـــــآت الرياضيــــــة لعــــــام 2023.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

• بـلغ عــدد المنشــآت الـرياضية 5369 منشــأة رياضية عــام 2023 مقسمة الى (817 نادى رياضي و4552 مركز شباب).

• الأندية الرياضية:

- بـلغ عـدد الأنــدية الـرياضية 817 ناديًا (77 قطاع حكــومي، 113 قطاع عام /أعمال عام، 627 قطاع خاص) عــام 2023.

- كما بـلغ عـــدد الفـــرق بالأندية الرياضية 19855 فريق (2498 حكومي، 1719 عام /أعمال عام،15638 خاص).

- بلغ عدد اللاعبين 260.2 ألف لاعب.
- بلغ عــدد المــدربين 16.2 ألف مدرب (مصـــــري، أجنبي).
بلغ عدد المباريات 88.5 ألف مباراة.

• مراكز شباب المدن

- بلغ عدد المراكـز 527 مركـــــزًا.
- بلغ عدد اللاعبين 121.7 ألف لاعب.
- بلغ عدد المباريات 24.7 ألف مباراة.
- بلغ عدد المدربين 5.7 ألف مـــدرب. 
• مراكز شباب القرى
- بلغ عدد المـراكز 4025 مركـــــزًا.
- بلغ عدد اللاعبين 241.2 ألف لاعب.
- بلغ عدد المباريات 62.5 ألف مـباراة.
- بلغ عدد المدربين 11.2 ألف مـــدرب.
• مؤشرات ذوي الصعوبات 
-  بلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 3585 فريقـــا.
- كما بلغ عدد اللاعبين 24097 لاعبًا.
- وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 6566 مباراة في مختلف الألعاب الرياضيــــــة.
- وبلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 1615 مدرب.

