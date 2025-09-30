جامعة القاهرة تشهد تصفيات مسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة"

شهدت جامعة القاهرة فعاليات تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة"، والإعلان عن المشروعات الفائزة بقطاعات العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والقطاع الطبي، وقطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الإستعداد لإطلاق مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي CU-Al Nexus 2025.

نتائج مسابقة هاكثون من أجل التنمية المستدامة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر فعاليات تصفيات المسابقة، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو سليمان المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

نتائج مسابقة هاكثون من أجل التنمية المستدامة

وقدم الدكتور هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عرضا حول ما تم تنفيذه من فعاليات منذ إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أعقبة عرض فيديو حول تصفيات المرحلة الثانية للمسابقة، ثم تكريم المحكمين الذين قاموا بتقييم أعمال الطلاب خلال المرحلة الثانية للمسابقة، ثم الإعلان عن الفرق الفائزة بالمرحلة الثانية للمسابقة والمؤهلة للمرحلة النهائية.

نتائج مسابقة هاكثون من أجل التنمية المستدامة

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

أولا- قطاع العلوم الانسانية فوز 4 مشروعات، حيث فاز مشروع "Heritage" من كلية الآثار بالمركز الأول، وفاز مشروع "Tifli AI" من كلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الثاني، وفاز مشروع " خاتم سليمان" من كلية الآداب بالمركز الثالث، وفاز مشروع "wamda" من كلية التربية للطفولة المبكرة بالمركز الرابع.

نتائج مسابقة هاكثون من أجل التنمية المستدامة

ثانيًا- مجال العلوم الاجتماعية والإدارة، فوز 5 مشروعات، حيث حصل مشروع "I Law" من كلية الحقوق علي المركز الأول، ومشروع " دليلك القضائي" من كلية الحقوق بالمركز الثاني، ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فاز مشروع "ثروات" بالمركز الثالث، ومشروع "Fundex" بالمركز الرابع، مشروع "Oracle AI" بالمركز الخامس.

ثالثُا- القطاع الطبي: فوز 9 مشروعات حيث فاز مشروع "NexOral" من كلية طب الأسنان بالمركز الأول، ومشروع " Dtopia " من كلية الطب البيطري بالمركز الثاني، ومشروع Asclepius Intelligence”" من كلية الصيدلة بالمركز الثالث، ومشروع "Ergo-Track" من كلية طب الأسنان بالمركز الرابع، ومشروع " TATA " من كلية العلاج الطبيعي بالمركز الخامس، ومشروع " CloudCampus " من كلية طب الأسنان بالمركز السادس، ومشروع " MSRY Vetnology " من كلية الطب البيطري بالمركز السابع، ومشروع " AI Medical " من كلية طب قصر العيني بالمركز الثامن، ومشروع " Curecode " من كلية الصيدلة بالمركز التاسع.

نتائج مسابقة هاكثون من أجل التنمية المستدامة

رابعًا- قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا: فوز 8 مشروعات حيث فاز مشروع " EduClip " من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول مناصفة مع مشروع " Br(AI)n Light " من نفس الكلية، ومشروع " Tender " من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني، ومشروع "VERDA" من كلية الزراعة بالمركز الثالث، مشروع "Plantopia" من كلية الزراعة بالمركز الرابع، ومشروع "Xperienced" من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الخامس، ومشروع "Threat Detection" من كلية الحاسبات بالمركز السادس، ومشروع "حارس الأمن الغذائي" من كلية الزراعة بالمركز السابع.

