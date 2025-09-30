جامعة القاهرة تطلق مسابقة في ترجمة الأدب الشعبي المصري

تنظم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ومن خلال مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، فعاليات المسابقة السنوية في الترجمة، والتي تعقد العام الجاري تحت عنوان "الأدب الشعبي المصري بلغات العالم: الموال الشعبي"، بالتزامن مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للترجمة، الموافق 30 من سبتمبر.

وتحدد 30 من نوفمبر آخر موعد لتسليم الترجمات، على أن تعلن النتائج فى احتفالية خاصة يوم 25 من ديسمبر.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس الجامعة أن تنظيم هذه المسابقة يعكس الدور الريادي للجامعة في تنشيط حركة الترجمة ومد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، ويبرز أهمية الترجمة في إثراء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق الحوار العالمي، فضلًا عن إبراز العمق الحضاري للثقافة المصرية الضاربة بجذورها في التاريخ.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منار عبد المعز، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن مسابقة العام الجاري تستهدف فئتين هما "المترجم الشاب" حتى سن 22 عامًا، و"المترجم المحترف" ابتداءً من 23 عامًا، وتشمل الترجمة 9 لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والصينية، واليابانية، والكورية.

وأضافت عبد المعز أن المسابقة تستهدف تسليط الضوء على التراث الأدبي الشعبي المصري كأحد مكونات الهوية الثقافية، تشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكري والثقافي المصري إلى لغاتهم، فضلا عن إبراز القيمة الجمالية للموال الشعبي المعبر عن ملامح الشخصية المصرية.

وحري بالإشارة أن موضوع المسابقة في فئة "المترجم الشاب" عبارة عن مختارات من مواويل رباعية وخماسية وسباعية، بينما في فئة "المترجم المحترف" عبارة عن مختارات من مواويل غنائية طويلة.

ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية رمزية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه لكل فائز، إضافة إلى شهادات تقدير، ونشر الترجمة الفائزة بالمركز الأول في كتاب يصدر عن المركز.

