كشف موقع ريبونسيبول ستيت كرافت الأمريكي -في تحقيق له- أن إسرائيل وقعت عقدا بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة أمريكية تدعى (Clock Tower X) بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز روايتها عالميا.

إسرائيل تحاول توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم موقفها عالميا

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذه الشركة ستتولى إدارة المحتوى الرقمي والتلاعب بالخوارزميات، إضافة لتطوير أطر الذكاء الاصطناعي بما يجعلها أكثر ملاءمة للموقف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة جارديان عن مصادر مطلعة قولها: إن شركة مايكروسوفت أوقفت وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنية استخدمها لمراقبة مكالمات الفلسطينيين.

وأضافت المصادر في حديثها مع الجارديان، أن مايكروسوفت أبلغت إسرائيل أن الوحدة 8200 انتهكت شروط الخدمة بتخزين كميات هائلة من البيانات.

