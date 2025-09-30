السباعي: البنك الزراعي ملتزم بالمعايير العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع من الاختراق

أكد المهندس اسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في البنك الزراعي، أهمية شهادة PCI DSS - بوصفها معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وهو معيار أمني عالمي تم تطويره من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI Security Standards Council - PCI SSC) ليُحدد متطلبات الأمان التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية بيانات بطاقات الدفع (مثل فيزا وماستر كارد وغيرها) من الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به. بهدف حماية معلومات حامل البطاقة أثناء التخزين والمعالجة والنقل ومن ثم تقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.