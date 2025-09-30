الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غادة مصطفى: البنك الزراعي سيشهد طفرة غير مسبوقة في مستويات الأداء الفترة المقبلة

غادة مصطفى نائب رئيس
غادة مصطفى نائب رئيس البنك الزراعي

أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للدعم في البنك الزراعي المصري، أن البنك سيشهد خلال الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة في مستويات الأداء على كافة المستويات، مدفوعًا باصرار الإدارة التنفيذية للبنك بالعمل وفق أعلى معايير الجودة والالتزام باجراءات وسياسات البنك المركزي المصري، وقوانين الدولة المصرية، ما ينعكس بالضرورة على تعزيز مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفي المصري وزيادة حصته السوقية، وتوسيع قاعدة عملائه وتعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية.
ووجهت التهنئة للمجموعة القانونية لحصولهم على شهادة ISO-9001  ، كما وجهت الشكر لقطاعات الدعم على حصولهم على شهادة(PCI-DSS) التي تُعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية في مجال أمن المعلومات، ولم يحصل عليها في مصر سوى عدد محدود من البنوك، وذلك عقب اجتياز اختبارات وتقييمات دقيقة لأنظمتنا وإجراءاتنا الأمنية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية، مما يضع البنك في مصاف البنوك الرائدة في الحصول على هذه الشهادة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.

