النيابة تواصل التحقيق مع صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات دفع إلكتروني.. تحصل على البيانات المسروقة من مواقع أجنبية.. واستخدمها في شراء منتجات وبيعها

تواصل النيابة العامة التحقيق مع صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني والذي كون ثروة كبيرة نتيجة مزاولته هذا النشاط الإجرامي.

اعترافات المتهم بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني

وقال المتهم “صاحب شركة”، إنه تمكن من الحصول على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة من خلال المواقع الأجنبية على شبكة الإنترنت والتي تقوم ببيع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة واستخدامها في إجراء عمليات شراء من على تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية وغيرها.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المنتجات وطلب استلامها على عنوان محل إقامته بالقاهرة، وقرر بيعها عقب ذلك والاستيلاء على أموالها لنفسه.

وأقر المتهم، بالاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وذلك باستخدام هاتف محمول، والعديد من بطاقات الدفع الإلكترونية، و2 لاب توب اسود اللون، و3 فلاش ميموري، كما تبين حيازة المتهم مبلغ ۸۳۰۰ دولار أمريكي ومبلغ مالي وقدرة ١١٠٠ ليرة تركى.

وبمواجهته بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والماك بوك والفلاش ميموري اعترف باستخدامهما في نشاطه الإجرامي وبمواجهته بالمبالغ المالية الأجنبية إعترف بأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

التحريات تكشف تفاصيل واقعة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمتها النيابة العامة، عن قيام المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المصرية والأجنبية، وإنشاء العديد من عناوين البريد الإلكترونية الوهمية، وأنه في سبيل عدم افتضاح أمره، يقوم بتوفير شرائح هواتف مفعل عليها محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين دون علمهم “حسني النية” ويستخدمها في إجراء عمليات شراء عبر تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية والتحصل على تلك المنتجات واستلامها على مقر محل إقامته، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها على مواقع البيع الإلكتروني والتحصل على تلك الأموال لنفسه.

المتهم استخدم ٢١ فيزا كارد أجنبية خلال ٢٣ يوما