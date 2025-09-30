ما مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر؟

يتساءل العديد من العملاء بنك مصر حول مدة بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أن مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

وكشف مسؤولون بنك مصر أنه يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جار أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًّا.

عروض وتخفيضات في ارقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية:

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت www.banquemisr.com/ar

خدمات بنك مصر للمقيمين بالخارج

ومن جانب آخر، يقدم بنك مصر لعملائه في الخارج عدة خدمات تتناسب مع رغبات هذه الفئة من العملاء.

وتشمل قائمة المميزات التي يتم منحها لعملاء البنك من المصريين في الخارج ما يلي:

1- أعلى معدل عائد على مدخرات العملاء.

2-كما يقدم البنك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير، والودائع لأجل، وشهادات الادخار المصمّمة خصّيصًا لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية

3 -برامج تمويلية صممت خصيصا للعملاء المصريين المقيمين بالخارج.

4-القرض شخصي أكبر قيمة تمويل تصل الي 3 مليون جم مع أطول فترة سداد تصل إلى 48 شهرا

5-التمويل عقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

6- باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

7-عالم من المزايا والخصومات، خطط سداد سهلة، دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم

8-إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

9-باقة متنوعة من الخدمات غير المالية ذات الامتيازات.

