مسئول إسرائيلي: خطة ترامب للسلام في غزة للموافقة أو الرفض وليست للتفاوض

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي بارز لقناة 15 الإسرائيلية أن الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا تُطرح للتفاوض، وأن الخيارات المتاحة أمام الأطراف المعنية تقتصر على الموافقة أو الرفض فقط. وأوضح المسؤول أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث تقدم سريع في جهود السلام، لكنها قد تواجه تحديات كبيرة في التطبيق الفعلي.

موقف الأطراف الفلسطينية من خطة ترامب

تأتي هذه التصريحات في وقت لم يُعلن فيه بعد رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على الخطة الأمريكية.

وتشير مصادر إلى أن النقاش الداخلي بين الفصائل يركز على مدى الالتزام ببنود الخطة، وخاصة تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب الأمني، قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

الدور الأمريكي لإنهاء حرب غزة

يأتي الإعلان عن الخطة بعد سلسلة اجتماعات أمريكية-عربية شاركت فيها كل من قطر ومصر، بهدف تقديم مسار سريع لإنهاء الحرب في غزة، وحماية المدنيين، مع التركيز على وقف القتل والمجاعة والتهجير.

وأكدت واشنطن أن المبادرة تهدف لتحقيق تسوية شاملة، لكنها تتطلب تعاونًا عربيًا ودوليًا لضمان تطبيقها.

