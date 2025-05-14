من الإيكروما إلى الأرثرينا، اكتشف نباتات الزينة النادرة في معرض الزهور 2025 (صور)

في قلب حي الدقي النابض بالحياة، وتحديدًا داخل جدران المتحف الزراعي العريق، يتلألأ معرض الزهور السنوي كلوحة فنية حيّة تنبض بالجمال وتعبق بعطر الذكريات، مستقطبًا عشاق النباتات والزينة من مختلف الأعمار والخلفيات، ليستمتعوا بمزيج فريد يجمع بين عبق الماضي ونضارة الحاضر ,ما بين نبات الإيكروما الي شجرة الارثرينا.

الإيكروما , الشجرة تتزين بحلق الاميرات

الإريثرينا سيوف مرتفعة فوق الأشجار

سحر نباتات الزينة.. وقصصها الملكية

في جولة خاصة قامت بها عدسة فيتو داخل المعرض، أجرينا حوارًا شيقًا مع المهندس الزراعي عطية، أحد العارضين البارزين في المعرض، الذي كشف لنا أسرارًا مذهلة عن بعض النباتات المعروضة التي لم تعد مألوفة لكثيرين، وأبرزها نبات الإيكروما المعروف شعبيًا باسم "حلق الأميرات".

الإيكروما

ويصف المهندس عطية هذا النبات قائلًا: "هو نبات زينة فريد من نوعه، يتميز بزهرة زرقاء خلابة تشبه الحلق، وكان يُستخدم قديمًا لتزيين قصور الأسرة الحاكمة في مصر، ولهذا أُطلق عليه لقب حلق الأميرات".

ويضيف: "يزهر النبات من شهر أبريل حتى نوفمبر، ويدخل في فترة راحة خلال الشتاء، أما عن سعره، فيتراوح ما بين 450 إلى 1200 جنيه حسب حجم الشتلة وعمرها".

الحمرية الأمريكية… زهرة السيف الحمراء

ومن كنوز المعرض أيضًا، سلط “عطية” الضوء على نبات آخر أقل شهرة لكنه لا يقل جمالًا، وهو Erythrina Americana أو "الحمرية الأمريكية".

ويصفه قائلًا: "نبات الإرثرينا فريد بشكله اللافت، فشماريخه الزهرية قد يصل طولها إلى 30 سم، وتحمل زهورًا بلون أحمر داكن، تأخذ شكل السيف أو حتى تشبه قرون الفلفل الأحمر، مما يجعلها محط أنظار الزوار".

أما عن مواعيد الإزهار، فيقول عطية إن الحمرية الأمريكية تظهر بغزارة من شهر مارس حتى نوفمبر، وتواصل إزهارها بشكل خفيف في بقية أشهر السنة، ويتراوح سعرها من 150 إلى 1500 جنيه.

Erythrina

الحمرية الأمريكية تظهر بغزارة من شهر مارس حتى نوفمبر

الارثرينا

الإرثرينا

ذكريات من عصر محمد علي.. وزهور لم تنطفئ بعد

في حديثه العميق، أعرب “عطية” عن عشقه لتاريخ النباتات قائلًا: "أسرة محمد علي باشا كانت مولعة بالنباتات، وكان أفرادها يسافرون حول العالم لجلب أجمل أنواع الزهور لتزيين حدائق قصورهم. لم يكن الأمر مجرد ترف، بل كان شغفًا حقيقيًا بالجمال والطبيعة".

وأضاف بأسى: "للأسف، مع مرور الوقت، ومع هيمنة الطابع التجاري، اندثرت الكثير من تلك الأنواع، وقل عدد الجناينية الحقيقيين الذين كانوا يزرعون بحب ويؤصلون هذه النباتات في أرض مصر. أما اليوم، فأنا ومعي عدد من الزملاء نحاول بكل جهد إعادة إحياء هذا التراث الأخضر في حدائق وبيوت المصريين".

فعالية لا تُفوّت.. حتى منتصف مايو

معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي يستمر حتى 19 من شهر مايو، ويُعد فرصة ذهبية لكل محبي الزراعة، والمصممين، والهواة، وحتى العائلات الباحثة عن نزهة مختلفة وجميلة.

المعرض لا يقدم فقط نباتات للعرض والشراء، بل يفتح نافذة على التاريخ الزراعي لمصر، ويبرز جهود من يحاولون الحفاظ على هذا التراث من الاندثار.

Erythrina flowers bloom in Egypt

Erythrina flowers bloom in Egypt

Erythrina flowers bloom in Egypt

Erythrina flowers bloom in Egypt

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