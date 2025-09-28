الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 جنيهات في الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025.

ارتفاع الطماطم والخيار والفلفل وانخفاض البطاطس والبصل

واصلت أسعار الطماطم الصعود في سوق العبور بنحو جنيه، وارتفعت أسعار الخيار والفلفل نحو جنيهين، فيما انخفض سعر البطاطس والبصل بنحو 50 قرشًا.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

 

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر الطماطم بين 10 جنيهات إلى 16 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 11 جنيهً.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 42 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 65 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

