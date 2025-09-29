انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الإثنين 29 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 35 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 44 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 60 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

 

الجريدة الرسمية
